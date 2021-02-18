اليكم الاجراءات الوقائية المكثفة التي اتخذتها صحة كربلاء لمواجهة كورونا

كثَفت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة، اليوم الخميس، من إجراءاتها الوقائية والتدابير الإحترازية لدرء عدوى الإصابة بفيروس كورونا عن مواطني المُحافظة وزائريها، بموازاة حملاتها التوعوية لزيادة الوعي الصحي المُجتمعي بمخاطر الجائحة.



مُدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة، الدكتور كرار جواد العباسي، ذكر إنه "مع الزيادة الملحوظة مُؤخراً بأعداد الإصابات بفيروس كُورونا، ووفقاً لتوجيهات وزارة الصحة والسيد المدير العام للدائرة، الدكتور صباح الموسوي، ومُتابعة مدير القسم، الدكتور خالد الأعرجي، شرعت الملاكات العاملة في شُعبتي القسم وقطاع المركز، بتنفيذ حملةٍ صحيةٍ وقائيةٍ وتوعوية، رافقها إجراء فحص الـ (PCR ) لنحو 500 عاملاً في المحال والمعامل والشركات الأهلية، وتدوين المعلومات عنهم في إستمارةٍ خاصة اُعدت لذلك"، بحسب بيان دائرة صحة كربلاء.

وأشار العباسي، الى إن "الدائرة تعمل حالياً على تعزيز الإجراءات الوقائية لمُواجهة الجائحة، ولهذا جاءت هذه الحملة التي ستتواصل في الأيام القادمة لحث المُواطنين على التقَيد بإجراءات وتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية والجهات الصحية والإلتزام بالإجراءات الإحترزاية والوقائية لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس كُورونا ".

ولفت العباسي الى إن" الحملة لاقت صداً وترحيباً واسعاً من العاملين، بموازاة إشادتهم بالإجراءات المُتخذة من قبل دائرة صحة المُحافظة في التصدي للفيروس الوبائي".