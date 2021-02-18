الدفاع المدني يطلق حملة تعقيم لدور المصابين بكورونا.. وهذا رقم الطوارئ (صور)

اطلقت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، حملة لتعقيم وتعفير دور المصابين في عموم المحافظات لمواجهة ازدياد عدد الاصابات بفايروس كورونا المستجد وسلالته الجديدة.

المديرية ذكرت في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، ان الحملة انطلقت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبامر من مديرعام الدفاع المدني باستخدام محاليل تعقيم معتمدة دولياً والامنة لصحة الإنسان والصديقة للبيئة ، مشيرة الى تخصيص رقم الطوارئ (115) لخدمة المواطنين على مدار الساعة لاستقبال الاتصال حول طلب عمليات التعقيم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة خطوات خدمية اتخذتها مديرية الدفاع المدني للحد من انتشار فايروس كورونا بعد ان اتمت تعقيم اغلب المناطق السكنية والدوائر والمؤسسات الحكومية منذ انطلاق حملاتها التعقيمية بتاريخ 2020/2/21.