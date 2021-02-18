كورونا.. صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة

اعلن مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الخميس، الموقف الوبائي للدائرة مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة بفايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.





أبو دشير ---------------31

ابو غريب --------------23

الإسكان----------------2

الاعلام----------------17

البياع-----------------37

التاجي ---------------29

الحرية----------------21

الخطيب --------------5

الدورة----------------41

الدولعي ---------------10

الرحمانية--------------9

السيدية ---------------29

الشرطة الرابعة-----------3

الشعلة----------------81

الصالحية ---------------1

الطارمية ---------------14

الطوبجي --------------12

العامرية ---------------27

العطيفية --------------25

العلاوي-----------------4

الغزالية----------------37

القادسية ---------------10

الكاظمية---------------66

اللطيفية----------------5

المحمودية-------------36

المعالف-----------------1

المكاسب ----------------5

المنصور ----------------48

الوشاش-----------------3

اليرموك -----------------13

جكوك-------------------7

حي العامل--------------23

حي الجامعة-------------7

حي الجهاد--------------53

حي الخضراء -------------19

حي العدل ---------------13

حي الفرات---------------11

سبع البور ----------------2

سويب-------------------4

سكنةجانب الرصافة --------9

محافظة بابل--------------2

محافظة صلاح الدين --------1



الشفاء: 330.. الوفيات: 2 وبلغ عدد الاصابات 796 موزعة كالآتي :أبو دشير ---------------31ابو غريب --------------23الإسكان----------------2الاعلام----------------17البياع-----------------37التاجي ---------------29الحرية----------------21الخطيب --------------5الدورة----------------41الدولعي ---------------10الرحمانية--------------9السيدية ---------------29الشرطة الرابعة-----------3الشعلة----------------81الصالحية ---------------1الطارمية ---------------14الطوبجي --------------12العامرية ---------------27العطيفية --------------25العلاوي-----------------4الغزالية----------------37القادسية ---------------10الكاظمية---------------66اللطيفية----------------5المحمودية-------------36المعالف-----------------1المكاسب ----------------5المنصور ----------------48الوشاش-----------------3اليرموك -----------------13جكوك-------------------7حي العامل--------------23حي الجامعة-------------7حي الجهاد--------------53حي الخضراء -------------19حي العدل ---------------13حي الفرات---------------11سبع البور ----------------2سويب-------------------4سكنةجانب الرصافة --------9محافظة بابل--------------2محافظة صلاح الدين --------1الشفاء: 330.. الوفيات: 2