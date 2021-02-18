كورونا.. صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة

وبلغ عدد الاصابات 796 موزعة كالآتي :
أبو دشير ---------------31
ابو غريب --------------23
الإسكان----------------2
الاعلام----------------17
البياع-----------------37
التاجي ---------------29
الحرية----------------21
الخطيب --------------5
الدورة----------------41
الدولعي ---------------10
الرحمانية--------------9
السيدية ---------------29
الشرطة الرابعة-----------3
الشعلة----------------81
الصالحية ---------------1
الطارمية ---------------14
الطوبجي --------------12
العامرية ---------------27
العطيفية --------------25
العلاوي-----------------4
الغزالية----------------37
القادسية ---------------10
الكاظمية---------------66
اللطيفية----------------5
المحمودية-------------36
المعالف-----------------1
المكاسب ----------------5
المنصور ----------------48
الوشاش-----------------3
اليرموك -----------------13
جكوك-------------------7
حي العامل--------------23
حي الجامعة-------------7
حي الجهاد--------------53
حي الخضراء -------------19
حي العدل ---------------13
حي الفرات---------------11
سبع البور ----------------2
سويب-------------------4
سكنةجانب الرصافة --------9
محافظة بابل--------------2
محافظة صلاح الدين --------1
الشفاء: 330.. الوفيات: 2