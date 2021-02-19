لقاح كورونا.. تقرير يرصد تخزين "دول غنية" أكثر من احتياجاتها بمليار جرعة

وفي تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات ضد "كوفيد-19"، ذكرت حملة "وان"، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، اليوم الجمعة، أنه يتعين على البلدان الثرية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة.وذكرت الحملة أن عدم القيام بذلك سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19"، وسيطيل أمد الجائحة على الأرجح.وركز التقرير على العقود التي أبرمتها أكبر 5 شركات مصنعة للقاحات ضد كوفيد-19 وهي "فايزر-بيونتيك" و"مودرنا" و"أكسفورد-أسترا زينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"نوفافاكس".واكتشفت أنه حتى الآن حصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على أكثر من 3 مليارات جرعة من اللقاحات، وهو ما يزيد بأكثر من 2.06 مليار جرعة عن احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح.وخلص التحليل إلى أنه فضلا عن إمدادات لقاحات كوفيد-19، التي توزع عبر برنامج "كوفاكس"، الهادف لضمان التوزيع العادل للقاحات، والاتفاقات الثنائية، فإن الفائض من الجرعات التي حصلت عليها البلدان الغنية يتعين أن يخصص لحماية الفئات المهددة في البلدان الأشد فقرا.وأضاف أن هذا سيخفض بشدة خطر الوفاة بمرض "كوفيد-19"، فضلا عن الحد من فرص ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا وتسريع القضاء على الجائحة.