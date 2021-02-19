رقم قياسي جديد لكورونا في العراق.. كيف توزّعت الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4024 إصابة جديدة، و 1802 حالة شفاء، و 12 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في عموم محافظات البلاد".