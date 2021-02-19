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رقم قياسي جديد لكورونا في العراق.. كيف توزّعت الإصابات؟
كورونا في العراق
2021-02-19 | 08:43
18,005 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4024 إصابة جديدة، و 1802 حالة شفاء، و 12 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في عموم محافظات البلاد".
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