الزراعة النيابية تطالب بإغلاق الحدود خلال الحظر والسبب؟

أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اليوم الجمعة، ضرورة إغلاق الحدود بالتزامن مع حظر التجوال لتصريف المنتجات المحلية وعدم الاضرار بالفلاح والمزارع.

وقال رئيس اللجنة، النائب سلام الشمري في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الفترة الماضية شهدت تضررا كبيرا للفلاح والمزارع نتاج عدم ضبط المنافذ الحدودية بشكل كامل وتسريب المنتجات المستوردة وضرب المنتج المحلي".

وأشار الشمري إلى أن "فرض حظر التجوال فرصة مهمة لتصريف المنتج المحلي في الأسواق وعدم الأضرار به في ظل دخول منتجات ومحاصيل زراعية وحيوانية بأسعار زهيدة لضرب المنتجات والمحاصيل المحلية"، مطالبا الحكومة "بعدم إدخال المنتجات التي يوجد مثيلها محليا وباكتفاء ذاتي كامل".