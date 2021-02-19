الصحة: ارتفاع الإصابات مؤشر خطير.. التزموا بالوقاية

عدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 4000 إصابة بفيروس كورونا بأنه مؤشر خطير قد ينهك المؤسسات الصحية في العراق.

وقالت عضو الفريق الطبي الساند للوزارة، ربى فلاح في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "القفزة التي سجلت اليوم في عدد الإصابات بالجائحة تعتبر مؤشر خطير ممكن ان ترجع بنا إلى ما كنا نشهده في بداية الجائحة الأمر الذي ينهك مؤسساتنا الصحية وكوادرنا الطبية والصحية معاً".

ولفتت إلى أنه "مع دخول السلالة الجديدة التي امتازت بسرعة الانتشار واصابتها للفئات العمرية الصغيرة فمن الممكن جداً ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة".

وشددت على ضرورة "الالتزام التام بإجراءات الوقاية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي، وايضاً الالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مؤكدة أن "الالتزام اصبح اليوم واجب ديني ووطني للحد من انتشار الوباء".

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 4024 إصابة جديدة، و 1802 حالة شفاء، و 12 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.