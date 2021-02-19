الصحة تعلن دخول العراق في المرحلة الأخطر من الجائحة

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "العراق دخل في المرحلة الأخطر من الوباء، وان وزارة الصحة أكدت مراراً على أن الوضع العراقي ليس بعيداً عن بقية البلدان التي شهدت انتشار الوباء".

وأضاف ان "عدم التزام المواطنين سيدفع إلى ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات"، مبيناً أن "الحل الأقصر والفعّال هو الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة".