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اقتربت من ألف حالة.. صحة الكرخ توزع إصاباتها الجديدة

8,160 مشاهدة

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور جاسب الحجامي، في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم.

عدد الاصابات 989 منها 200 اصابة من المشتبه بهم و 789 من التحري موزعة كالآتي:

ابو دشير ---------------38
ابو غريب ---------------39
الاسكان--------------—-11
الاعلام ------------------32
البياع-------------------44
التاجي-----------------21
التراث ------------------12
الحارثية -----------------10
الحرية------------------29
الخطيب ----------------11
الدورة-------------------58
الدولعي------------------14
الرحمانية-----------------12
السيدية-------------------36
الشالجية ------------------8
الشرطة الخامسة--------------8
الشرطة الرابعة----------------10
الشعلة------------------42
الصالحية------------------7
الطارمية------------------11
العامرية -----------------35
العطيفية-----------------11
العلاوي------------------5
الغزالية-----------------34
القادسية -----------------17
الكاظمية ----------------48
اللطيفية------------------7
المحمودية---------------36
المعالف------------------12
المنصور-----------------23
المواصلات---------------15
المكاسب ————————11
الوشاش------------------9
اليرموك -----------------36
اليوسفية------------------8
جكوك-------------------13
حي الجامعة--------------24
حي الجهاد---------------56
حي الخضراء--------------19
حي العامل---------------47
حي العدل ----------------15
حي الفرات----------------7
سبع البور -----------------5
سويب--------------------10
شارع حيفا----------------5
كرادة مريم-----------------6
ناحية الرشيد----------------5
سكنة جانب الرصافة---------16
محافظة كربلاء--------------2

الشفاء: 355
الوفيات: لا توجد
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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