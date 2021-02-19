اقتربت من ألف حالة.. صحة الكرخ توزع إصاباتها الجديدة

وقال مدير عام الدائرة الدكتور جاسب الحجامي، في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم.عدد الاصابات 989 منها 200 اصابة من المشتبه بهم و 789 من التحري موزعة كالآتي:ابو دشير ---------------38ابو غريب ---------------39الاسكان--------------—-11الاعلام ------------------32البياع-------------------44التاجي-----------------21التراث ------------------12الحارثية -----------------10الحرية------------------29الخطيب ----------------11الدورة-------------------58الدولعي------------------14الرحمانية-----------------12السيدية-------------------36الشالجية ------------------8الشرطة الخامسة--------------8الشرطة الرابعة----------------10الشعلة------------------42الصالحية------------------7الطارمية------------------11العامرية -----------------35العطيفية-----------------11العلاوي------------------5الغزالية-----------------34القادسية -----------------17الكاظمية ----------------48اللطيفية------------------7المحمودية---------------36المعالف------------------12المنصور-----------------23المواصلات---------------15المكاسب ————————11الوشاش------------------9اليرموك -----------------36اليوسفية------------------8جكوك-------------------13حي الجامعة--------------24حي الجهاد---------------56حي الخضراء--------------19حي العامل---------------47حي العدل ----------------15حي الفرات----------------7سبع البور -----------------5سويب--------------------10شارع حيفا----------------5كرادة مريم-----------------6ناحية الرشيد----------------5سكنة جانب الرصافة---------16محافظة كربلاء--------------2الشفاء: 355الوفيات: لا توجد