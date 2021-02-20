شرطة كربلاء: حملات تعفير وتعقيم واسعة للحد من انتشار فيروس كورونا

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز: "ندعو المواطنين الى التعاون التام معنا من خلال تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات خلية الأزمة في المحافظة ومنها تطبيق حظر التجوال وتنفيذ التعليمات الصحية كافة".واضاف البيان ان "قسم تدريب شرطة كربلاء يواصل إجراءاته الوقاية من فايروس كورونا والسعي للحد من انتشار هذا الوباء، اذ تجرى حملات تعفير وتعقيم، وحث الضباط والمنتسبين على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة والتباعد الاجتماعي".وتابع ان "قسم السيطرات والطرق الخارجية في كربلاء يواصل جهوده المستمرة في حملات التعفير والتعقيم، بغية الوقاية من خطر وباء كورونا والاستمرار بإجراءات السلامة واتباع التعليمات الصحية كافة".