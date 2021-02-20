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واسط دون وفيات بالفيروس.. ماذا عن الإصابات؟
كورونا في العراق
2021-02-20 | 08:22
2,509 مشاهدة
سجلت دائرة صحة واسط، اليوم السبت، 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الدائرة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، انه "تم تسجيل اليوم 172 إصابة بفيروس كورونا و41 حالة شفاء من الوباء".
وأشارت إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس اليوم".
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