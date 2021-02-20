حالة وفاة واحدة.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل اصابات كورونا الجديدة

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، السبت، الموقف الوبائي للدائرة مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بفايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.





أبو دشير---------------- 23

ابو غريب ---------------24

الإسكان------------------2

الاعلام------------------18

البياع-------------------16

التاجي -----------------24

الحرية------------------34

الخطيب-----------------3

الدورة------------------50

الدولعي-----------------6

الرحمانية----------------4

السيدية -----------------15

الشعلة-----------------43

الصالحية ----------------3

الطارمية----------------27

الطوبجي----------------5

العامرية ----------------20

العطيفية----------------6

العلاوي-----------------3

الغزالية -----------------29

القادسية -----------------6

الكاظمية ----------------38

اللطيفية -----------------6

المحمودية--------------48

المنصور----------------- 15

المواصلات---------------4

اليرموك -----------------20

اليوسفية -----------------4

جكوك-------------------6

حي الجامعة-------------- 24

حي الجهاد---------------35

حي الخضراء --------------18

حي العامل---------------30

حي العدل---------------- 14

كرادة مريم----------------3

سكنة جانب الرصافة --------6



الشفاء: 500.. الوفيات: 1 وبلغ عدد الاصابات 632 منها 142 اصابة من المشتبه بهم و 490 من التحري موزعة كالآتي:أبو دشير---------------- 23ابو غريب ---------------24الإسكان------------------2الاعلام------------------18البياع-------------------16التاجي -----------------24الحرية------------------34الخطيب-----------------3الدورة------------------50الدولعي-----------------6الرحمانية----------------4السيدية -----------------15الشعلة-----------------43الصالحية ----------------3الطارمية----------------27الطوبجي----------------5العامرية ----------------20العطيفية----------------6العلاوي-----------------3الغزالية -----------------29القادسية -----------------6الكاظمية ----------------38اللطيفية -----------------6المحمودية--------------48المنصور----------------- 15المواصلات---------------4اليرموك -----------------20اليوسفية -----------------4جكوك-------------------6حي الجامعة-------------- 24حي الجهاد---------------35حي الخضراء --------------18حي العامل---------------30حي العدل---------------- 14كرادة مريم----------------3سكنة جانب الرصافة --------6الشفاء: 500.. الوفيات: 1