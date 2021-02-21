ظهور اولى حالات اصابة بفيروس كورونا المتحور في اربيل

أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المتحور في أربيل .

صحة الاقليم ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان الجهات الصحية سجلت 5 إصابات بفيروس كورونا من السلالة الجديدة في أربيل، كأولى حالات إصابة بهذا النوع من الفيروس .

هذا وكان المتحدث باسم وزراة الصحة في إقليم كوردستان، آسو حويزي قد اشار في تصريح سابق، الى وجود خمس حالات مشتبه باصابتها بالسلالة الجديدة، مؤكدا توفر المستلزمات والأجهزة اللازمة للكشف عن الفيروس المتحور، وأضاف أن "وزير الصحة وجه الدوائر في المحافظات والإدارات التابعة لها، بالاستعداد لإجراء الفحص في المداخل، عن السلالة الجديدة لكورونا، مثل المطارات، ومتابعة الملامسين، والتنسيق بين مختبرات الصحة العامة لتبادل طرق العمل، وتحديد آلية التعاون في تبادل المستلزمات".