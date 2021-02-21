العراق يسجل 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن تسجيل 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة تماثل 2002 حالة للشفاء من كورونا.



وأدناه الموقف الوبائي للفايروس في العراق: