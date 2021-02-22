بالفيديو لجنة الصحة تدرس احتمالية الحظر الشامل مع تزايد اصابات كورونا

الصحة تدرس فرض الحظر شامل إثر تزايد الاصابات بكـورونا ومواطنون يؤكدون ان اوضاع المواطن المعيشية ضرورة قصوىمع الجدية التي تبديها الجهات المختصة في تطبيق اجراءات الحظر الوقائي, وما تبع الامر من حديث عن احتمالية فرض حظر شامل إثر التزايد الحاصل باصابات فيروس كورونا, لا يجد في المواطنين في هذه الاجراءات خلاصا من خطورة الفيروس بقدر ما يحمله الامر من اضرار باقتصادهم وحالتهم المعيشية لا سيما وان اغلبهم يعتمدون على مصدر دخل يومي , مشددين على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار اوضاع المواطن المعيشية.ويأتي ذلك في وقت يتحدث فيه اخرون عن ضرورة التعجيل بوصول لقاحات فيروس كورونا المعتمدة عالميا لتسهم في تخفيف خطورة الوباء على المواطن كاجراء رديف او ربما بديل عن الحظر الوقائي الذي يفرض بشقيه الجزئي والكلي