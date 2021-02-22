الصحة تسجل 3864 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انها "سجلت 3864 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2236 حالة للشفاء، وتسجيل 23 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد".