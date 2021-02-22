الكرخ توزع الإصابات الجديدة بالفيروس الوبائي

وقال الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن " الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :
عدد الاصابات 693 موزعة كالآتي :
أبو دشير -----------------25
أبو غريب ----------------17
الإسكان------------------3
الاعلام------------------53
البياع-------------------28
التاجي------------------12
التراث-------------------1
الحرية------------------36
الخطيب----------------11
الدورة------------------24
الدولعي-----------------1
السيدية---------------- 17
الشرطة الرابعة-----------2
الشعلة-----------------43
الصالحية ----------------4
الطارمية----------------6
العامرية ----------------16
العطيفية ---------------8
العلاوي-----------------5
الغزالية----------------23
القادسية ----------------9
الكاظمية---------------63
المحمودية-------------52
المكاسب-------------- -3
المنصور ---------------21
الوشاش----------------6
اليرموك--------------- 19
جكوك-----------------8
حي الجامعة-----------13
حي الجهاد------------57
حي الخضراء------------8
حي العامل------------66
حي العدل -------------14
حي الفرات-------------5
شارع حيفا--------------5
كرادة مريم--------------2
ناحية الرشيد------------2
سكنة جانب الرصافة ------3
محافظة النجف----------1
محافظة بابل------------1
الشفاء:
420
الوفيات:
1