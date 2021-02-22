الكرخ توزع الإصابات الجديدة بالفيروس الوبائي

وقال الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن " الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 693 موزعة كالآتي :أبو دشير -----------------25أبو غريب ----------------17الإسكان------------------3الاعلام------------------53البياع-------------------28التاجي------------------12التراث-------------------1الحرية------------------36الخطيب----------------11الدورة------------------24الدولعي-----------------1السيدية---------------- 17الشرطة الرابعة-----------2الشعلة-----------------43الصالحية ----------------4الطارمية----------------6العامرية ----------------16العطيفية ---------------8العلاوي-----------------5الغزالية----------------23القادسية ----------------9الكاظمية---------------63المحمودية-------------52المكاسب-------------- -3المنصور ---------------21الوشاش----------------6اليرموك--------------- 19جكوك-----------------8حي الجامعة-----------13حي الجهاد------------57حي الخضراء------------8حي العامل------------66حي العدل -------------14حي الفرات-------------5شارع حيفا--------------5كرادة مريم--------------2ناحية الرشيد------------2سكنة جانب الرصافة ------3محافظة النجف----------1محافظة بابل------------1الشفاء:420الوفيات: