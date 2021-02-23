وزير الصحة يزف خبراً ساراً للشعب العراقي بشان لقاحات كورونا

وقال التميمي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الطائرة المحملة باللقاح الصيني ستصل العراق في الأول من آذار المقبل"، مضيفا ان "لقاح سينوفارم الصيني هو أول لقاح سيدخل العراق الإثنين المقبل".وبين، أن "منح اللقاح للمشمولين في جميع المحافظات العراقية مجاناً"، مشيراً إلى أن "جميع القرارات بشأن كورونا تتخذ بعيداً عن أي جانب سياسي".وعبر وزير الصحة عن "قلقه من زيادة نسبة إصابة الأطفال بكورونا المتحور في العراق".