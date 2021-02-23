الصحة تسجل 4181 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4181 إصابة جديدة، مقابل شفاء 2592 حالة، و 16 حالة وفاة بفيروس كورونا".