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الصحة تسجل 4181 إصابة جديدة بكورونا
كورونا في العراق
2021-02-23 | 08:17
10,484 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4181 إصابة جديدة، مقابل شفاء 2592 حالة، و 16 حالة وفاة بفيروس كورونا".
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