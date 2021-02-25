الكاظمي يصدر سبعة قرارات للسيطرة على وباء كورونا

وقالت الأمانة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الكاظمي "خول الجهات الرقابية في وزارة الصحة، صلاحية استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفين للإجراءات الوقائية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في المرافق التي هي تحت إشراف الجهات الرقابية في الوزارة، فيما قرر منع الانتقال بين المحافظات بشكل تام، مع استثناء حصري للحالات الإنسانية، ولموظفي الدولة لأغراض مهنية تخص وزاراتهم ودوائرهم".وتقرر "التركيز على التباعد البدني ومنع الاختلاط بين الناس، وأخذ الإجراءات الكفيلة بمنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة، ومنع الوقفين الشيعي والسني والقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة، التجمعات الدينية للأيام القادمة".ودعا إلى "تعزيز وزارة الاتصالات كفاءة وقوة الانترنيت في البلاد، لتسيير العملية التعليمية"، مؤكداً "تغيير الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، وكذلك الدوائر والمؤسسات الأهلية، أسلوب الإدارة لتقليل الازدحام واكتظاظ المراجعين، من خلال تفعيل الحوكمة الالكترونية مساواةً بكل دول العالم".وأعلن الكاظمي "شمول معاهد التدريس الحكومية والأهلية بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (7 لسنة 2021) بشأن تعليم المدارس في والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية الكترونياً، لغاية 8/3/2021 قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي".وشدد على ضرورة "عدم استضافة جميع القنوات الإعلامية، المضللين للحقائق المتعلقة بجائحة كورونا، والإجراءات الخاصة بالوقاية وعلاج المرض ومحاسبة القنوات المخالفة".