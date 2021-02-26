ارتفاع جديد في إصابات كورونا و 14 حالة وفاة في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4336 إصابة بالفيروس، مقابل 2460 حالة شفاء، و14 وفاة في عموم محافظات البلاد".

