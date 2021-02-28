بلا وفيات.. صحة كردستان تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز أن "دوائر الصحة في الاقليم سجلت 237 اصابة"، مضيفا، أن "الاصابات توزعت على هذا النحو: 135 حالة في اربيل، 68 في السليمانية، 21 في دهوك، 11 في كرميان، وحالتين في رابرين.واشار البيان الى " تماثل 83 مريضا بالجائحة للشفاء التام وكما يأتي: 21 في اربيل، 32 السليمانية 25 دهوك، حالة واحدة في حلبجة ، 4 مرضى في كرميان، فيما لم تشهد مستشفيات الإقليم تسجيل أي حالة وفاة بسبب مضاعفات فيروس كورونا.وبهذا يكون إجمالي الإصابات 108954 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي الكلي 103514 حالة، في حين بلغت أعداد الوفيات بسبب الجائحة 3519 حالة وفاة.