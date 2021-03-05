الصحة تسجل ارتفاعاً جديداً في إصابات كورونا: 5127 إصابة و30 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 5127 إصابة جديدة، و 3134 حالة شفاء، و 30 حالة وفاة بالفيروس".