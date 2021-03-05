توصيات جديدة من لجنة الصحة والسلامة لمواجهة كورونا

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تؤكد على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية".وأكدت على "وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية كافة، وان يكون دوام الصيدليات الأهلية لغاية الساعة الثامنة مساء طيلة أيام حظر التجول الشامل والجزئي".وشددت على ضرورة "منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة، ومنع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية".