العراق يسجل انخفاضاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4068 حالة إصابة جديدة، و 3883 حالة شفاء، و 11 وفاة بالفيروس".