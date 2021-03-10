الصحة العالمية تؤكد قرب وصول الوجبة الأولى من اللقاحات إلى العراق

وقال غبريسيس، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "قرب وصول الوجبة الأولى من اللقاحات إلى العراق والبالغة (568000) جرعة وستشحن إلى العراق في 2021/3/15، والوجبة الثانية والبالغ عددها (1,157,000) جرعة ستشحن في 2021/4/15، وستشحن باقي الجرعات التي اشتراها العراق والبالغ عددها 16 مليون جرعة تباعاً".وأشار البيان إلى ان "ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية وقدم شكره لجُهود المنظمة في توجيه الدول للحد من انتشار جائحة (COVID-19)".