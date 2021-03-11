العراق يسجل ارتفاعا جديدا باصابات كورونا

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 5170 اصابة جديدة بكورونا و 26 وفاة و 3057 حالة شفاء في عموم العراق.



وتنشر السومرية نيوز الجدول الخاص بالموقف الوبائي الذي سجله العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية: