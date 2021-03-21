الصحة تسجل 4502 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4502 إصابة، و 4374 حالة شفاء، و 38 وفاة بالفيروس".

