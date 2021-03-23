الصحة تكشف نسبة الإقبال على التسجيل بشأن لقاحات كورونا

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة عبد الأمير الحلفي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف جداً حيث بلغ عدد المسجلين على اللقاح حتى الآن 68 ألف مواطن"، مبيناً أن "عزوف الناس عن أخذ اللقاح ليس في العراق فقط لكنه حتى في البلدان العربية بعكس الدول الأوروبية التي يتزاحم مواطنوها على أخذ جرعات اللقاح".ودعا "الجهات الحكومية والمجتمع المدني ورجال الدين والعشائر إلى حث المواطنين على أخذ اللقاح".