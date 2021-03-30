الصحة: الموقف الوبائي خلال الأسبوع المنصرم هو أعلى معدل

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن الموقف الوبائي لكورونا خلال الأسبوع المنصرم وهو أعلى معدل سجل في العراق منذ بدء الجائحة.
وقالت الوزارة في يبان، إن "الموقف الوبائي في العراق يشير الى تسجيل ٣٨٥٣٦ اإصابة خلال الاسبوع المنصرم وهو اعلى معدل سجل في العراق منذ بدء الجائحة".
وأضافت أن "في ظل استمرار التهاون والاستهانة في الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من عدم ارتداء الكمام وازدياد التجمعات البشرية في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بالرغم من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتابعة المستمرة من قبل الفرق الصحية الوقائية".
ولفتت الوزارة الى أن "استمرار الاستهانة بالاجراءات الوقائية بهذا الشكل قد يسبب تصاعد نسب الاصابات الى الحد الذي قد يشكل خطورة على مؤسساتنا الصحية من حيث القدرة على استيعاب الحالات وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة وخطيرة على منظومة الامن الصحي"، مشيراً الى أن "وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع الجهات الساندة أطلقت الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد ١٩ من خلال توزيع لقاح استرازنيكا- اكسفورد المقر من قبل منظمة الصحة العالمية على مراكزنا الصحية المخصصة لاعطاء اللقاح في كافة محافظات العراق".
ودعت الوزارة المواطنين الى "الاسراع في التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية لضمان الحصول على موعد محدد للتلقيح او التوجه الى المراكز الصحية مباشرة لتسجيل انفسهم وأخذ اللقاح".