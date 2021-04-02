الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
الجمال نادر وصعب
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
أطباء في حيرة شديدة.. مرض دماغي يسبب الهلوسة والوفاة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
الصحة تسجل 5882 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا في العراق
2021-04-02 | 09:19
3,825 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنها "سجلت إصابة 5882 حالة، مقابل 4119 حالة شفاء، و 30 حالة وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى "تلقي 13443 شخصاً للقاح كورونا".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
كورونا في العراق
محليات
كورونا
فايروس
+A
-A
آخر الاخبار
10:36 | 2021-04-02
10:36
علم وعالم
أول حالة تشهدها البشرية.. ولادة طفل عراقي بثلاثة أعضاء ذكرية!
09:59 | 2021-04-02
09:59
محليات
كورونا يخطف قاضي محاكمة "صدام حسين"
09:55 | 2021-04-02
09:55
سياسة
قانوني يكشف عن التفاف برلماني على مادة بالموازنة
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
البرلمان يصوت على مواد عدة ضمن قانون الموازنة
سياسة
29.04%
12:15 | 2021-03-31
البرلمان يصوت على مواد عدة ضمن قانون الموازنة
12:15 | 2021-03-31
السومرية نيوز تنشر نص قانون موازنة 2021
سياسة
24.79%
16:25 | 2021-03-31
السومرية نيوز تنشر نص قانون موازنة 2021
16:25 | 2021-03-31
الصدر يعلق على زيارة الكاظمي الى السعودية
سياسة
12.64%
17:44 | 2021-03-31
الصدر يعلق على زيارة الكاظمي الى السعودية
17:44 | 2021-03-31
البرلمان يصوت على ثلاث مواد جديدة بينها بيع الأراضي للمواطنين
سياسة
11.36%
13:10 | 2021-03-31
البرلمان يصوت على ثلاث مواد جديدة بينها بيع الأراضي للمواطنين
13:10 | 2021-03-31
البرلمان يصوت على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية
سياسة
11.21%
13:32 | 2021-03-31
البرلمان يصوت على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية
13:32 | 2021-03-31
الأزمة النيابية توضح بشأن حظر التجوال خلال رمضان
محليات
10.97%
08:05 | 2021-04-02
الأزمة النيابية توضح بشأن حظر التجوال خلال رمضان
08:05 | 2021-04-02
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.