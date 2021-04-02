الصحة تسجل 5882 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنها "سجلت إصابة 5882 حالة، مقابل 4119 حالة شفاء، و 30 حالة وفاة بالفيروس".



وأشارت إلى "تلقي 13443 شخصاً للقاح كورونا".