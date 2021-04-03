صحة النجف تعلن موقفها الوبائي اليومي لفيروس كورونا

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "اجراء 1033 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".وبحسب البيان، فانه "تم تسجيل 189 إصابة جديد، و 404 حالة شفاء، مقابل أربعة وفيات".واضاف البيان أنه "من بين الاصابات (23) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 46620مجموع حالات الشفاء : 40332مجموع الوفيات : 440مجموع الحالات تحت العلاج : 5848مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3587".