الصحة تبين حقيقة دخول موجة جديدة من كورونا إلى العراق

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تراقب الوضع الصحي في الدول المجاورة ولا توجد لديها دلائل على دخول موجة جديدة للعراق".وأشار الى أن "الخبراء يراقبون الحالات التي تلقت لقاح كورونا"، مؤكدا "عدم وجود دلائل على فعالية اللقاح من عدمه على السلالة الجديدة لكورونا".وأوضح عبد الأمير، أن "الوزارة ليست لديها نية باتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان المبارك"، لافتا الى أن "هناك خطة لتوسعة المراكز الصحية".