صحة كردستان تستبعد إعادة الدوام في المدارس بعد تزايد الإصابات بكورونا

وقال وزير الصحة في الاقليم سامان برزنجي خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس لجنة التربية والتعليم ببرلمان كردستان عبد السلام دولمري إن "اقليم كردستان سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 1200 إصابة بكورونا"، مبيناً أن "أعداد الإصابات بالإقليم في إرتفاع مستمر".وأضاف أنه "في حالة استمرار ارتفاع أعداد المصابين بالاقليم سيستمر إغلاق أبواب المدارس".فيما أكد دولمري خلال المؤتمر أنه "سيتم عقد اجتماع اليوم لايجاد حلول بديلة لدوام المدارس والتعليم"، موضحاً انه "لن يتمَّ فتح ابواب المدارس بناء على ازدياد اعداد الاصابات".وتابع ان "اللجنة ليست مع الدراسة الالكترونية".