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صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة وحالات الشفاء

2,528 مشاهدة

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، اليوم الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1907 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

1445 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:

قطاع البلديات الثاني 111 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 189 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 47حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 219 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 109 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 67 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 497 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 98 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

462 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

69 حالة في مدينة الصدر

17 حالة في شارع فلسطين

19 حالة في الشعب

29 حالة في منطقة الزعفرانية

27 حالة في النهروان

حالة واحدة في كل من المدائن/ العروبة/ العريفية/ الكرغولية/ جسر ديالى/ الجعارة/ مشروع الوحدة

13 حالة في الحسينية

حالة في منطقة الكرادة

24 حالة في منطقة بغداد جديدة

حالة في منطقة الامين

17 حالة في منطقة المشتل

6 حالات في منطقةالصليخ

11حالة في منطقة العبيدي

9 حالات في منطقة

5 حالات في منطقة المعامل

8 حالات في منطقة الزوية

4 حالة في منطقة حي الكمالية

5 حالات في منطقة الكسرة

4 حالات في منطقة الجادرية

4 حالات في الموصل

7 حالات في حي القاهرة

6 حالات في الشماعية

6 حالات في منطقة سبع ابكار

4 حالات في حي الاعلام

5 حالات في منطقة باب الشيخ

19 حالة في منطقة حي النصر16

16 حالة في منطقة شهداء العبيدي

5 حالات في منطقة الطالبية

4 حالات في منطقة الشالجية

5 حالات في منطقة الضباط

5 حالات في منطقة حي تونس

16 حالة في الاعظمية

وأضاف أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 115301، توفي منهم 1566، ومتبقي قيد العلاج 11794 حالة".
وبين، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 812 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"، مبينا أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

143حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

19حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.

59حالة شفاء في منطقة النهروان.

83حالة شفاء في منطقة البلديات

29حالة شفاء في منطقة الحميدية

49حالة شفاء في منطقة الاعظمية

23حا لة حاشفاء في منطقة الزوية

39 حالة شفاء في منطقة الكرادة

37 جالة شفاء في منطقة حي القاهرة

41 حالة شفاء في منطقة جسر دبالى

35 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة

53 حالة شفاء في حي الزعفرانية

67حالة شفاء في منطقة الشعب

33 حالة شفاء في احي اور

26 حالة شفاء في منطقة ام الكبر

44حالة شفاء في منطقة االعبيدي

33 حالة شفاء في منطقة الأمين

وأفاد الساعدي، بأن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء، ارتفع إلى 101941 حالة شفاء".
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