صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة وحالات الشفاء

وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1907 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":1445 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:قطاع البلديات الثاني 111 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع المدائن 189 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاعظمية 39 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع البلديات الأول 47حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 219 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاستقلال 109 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديدة 67 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الصدر 497 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الشعب 98 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع النهروان 69 حالة من خلال الرصد الوبائي462 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية69 حالة في مدينة الصدر17 حالة في شارع فلسطين19 حالة في الشعب29 حالة في منطقة الزعفرانية27 حالة في النهروانحالة واحدة في كل من المدائن/ العروبة/ العريفية/ الكرغولية/ جسر ديالى/ الجعارة/ مشروع الوحدة13 حالة في الحسينيةحالة في منطقة الكرادة24 حالة في منطقة بغداد جديدةحالة في منطقة الامين17 حالة في منطقة المشتل6 حالات في منطقةالصليخ11حالة في منطقة العبيدي9 حالات في منطقة5 حالات في منطقة المعامل8 حالات في منطقة الزوية4 حالة في منطقة حي الكمالية5 حالات في منطقة الكسرة4 حالات في منطقة الجادرية4 حالات في الموصل7 حالات في حي القاهرة6 حالات في الشماعية6 حالات في منطقة سبع ابكار4 حالات في حي الاعلام5 حالات في منطقة باب الشيخ19 حالة في منطقة حي النصر1616 حالة في منطقة شهداء العبيدي5 حالات في منطقة الطالبية4 حالات في منطقة الشالجية5 حالات في منطقة الضباط5 حالات في منطقة حي تونس16 حالة في الاعظميةوأضاف أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 115301، توفي منهم 1566، ومتبقي قيد العلاج 11794 حالة".وبين، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 812 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"، مبينا أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":143حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر19حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.59حالة شفاء في منطقة النهروان.83حالة شفاء في منطقة البلديات29حالة شفاء في منطقة الحميدية49حالة شفاء في منطقة الاعظمية23حا لة حاشفاء في منطقة الزوية39 حالة شفاء في منطقة الكرادة37 جالة شفاء في منطقة حي القاهرة41 حالة شفاء في منطقة جسر دبالى35 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة53 حالة شفاء في حي الزعفرانية67حالة شفاء في منطقة الشعب33 حالة شفاء في احي اور26 حالة شفاء في منطقة ام الكبر44حالة شفاء في منطقة االعبيدي33 حالة شفاء في منطقة الأمينوأفاد الساعدي، بأن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء، ارتفع إلى 101941 حالة شفاء".