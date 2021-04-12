بينها تقليص ساعات الدوام.. قرارات جديدة من اللجنة العليا خلال رمضان

وقالت اللجنة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "قررت فرض الحظر الجزئي في رمضان من 8 مساءً حتى 5 صباحاً"، مشيراً إلى أنه "تقرر أيضاً فرض الحظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت".وأضاف البيان، أنه "تقرر تقليص الدوام في رمضان ساعة واحدة".وأكدت اللجنة على "استثناء الصيدليات ومحال بيع الغذائية والخضر والأفران بممارسة عملهم حتى الساعة 7 مساءً".