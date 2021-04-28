بالوثيقة..صحة البصرة تطالب بإغلاق مدرسة سجلت إصابات بكورونا

دعا مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة البصرة مديرية تربية المحافظة باغلاق مدرسة الفرح الابتدائية على خلفية تسجيلها اربعة عشر اصابة بفايروس كورونا بين طلابها وكوادرها التعليمية.



