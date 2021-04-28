الصحة تكشف حقيقة دخول "السلالة الهندية" إلى العراق

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الإصابات التي تسجل في الهند للوباء ليست كلها من السلالة الجديدة، بالمقابل ليس شرطاً أن يكون العراقيون المصابون القادمون من الهند يحملون السلالة الجديدة".وأضاف، أن "لا دليل علميا حتى الآن على دخول السلالة الهندية إلى العراق، وأيضاً لم تسجل أية دولة مجاورة حالة إصابة بالسلالة الهندية".وحول معدل الإصابات المرتفع في العراق وأسبابه قال الحلفي "سببه الأساس هو عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية"، لافتاً إلى أن "قياس الموقف الوبائي يتوقف على معدل الإصابات اليومي وليس الكلي".وبشأن موقف العراق من الوباء إقليمياً ودولية أوضح مدير دائرة الصحة العامة أن "العراق سابع دول المنطقة في معدل الإصابات وإيران وتركيا تتقدمان عليه وهو في المركز الـ 94 عالمياً".وتابع "بالنسبة للوفيات، العراق العاشر على مستوى المنطقة والـ 83 على مستوى العالم"، مؤكداً في ذات الوقت أن "وضع العراق ما زال أفضل بكثير من باقي الدول".