كردستان.. اصدار حزمة اجراءات للوقاية من سلالة "كورونا الهندية"

وذكر بيان للوزارة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الاجراءات تتضمن حجر الاشخاص القادمين من الهند بشكل مباشر او غير مباشر لمدة 14 يوما مع اجراء فحص مسحة PCR للشخص العائد، وعزل الاشخاص الذين تثبت اصابتهم بالفايروس في المراكز الصحية الخاصة بالحجر مع اتخاذ جميع اجراءات الوقاية والعلاج وفقا للحاجة وبالبرتوكولات المعمول بها .واضاف، انه "يجب اجراء الفحص الثاني PCR للاشخاص المحجورين بعد مرور 7 ايام من الفحص الاول السالب، و في حال تبين الفحص الثاني سالبا ايضا، يتم حجر الشخص في منزله لاسبوع ثالث مع مراقبة اللجان الصحية لحالته".وتابع البيان انه "وفي نهاية فترة الحجر يتم اجراء فحص اخير في المنزل مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وفقا لنتيجة الفحص".