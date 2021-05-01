خوفاً من الحرائق..الصحة تغلق المستشفيات الكرفانية المخصصة لعلاج كورونا

وبينت الوثيقة التي حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، ان اعماما قد وجهه الوكيل الفني للوزارة هاني موسى بدر الى جميع الدوائر في العراق بضرورة عدم استخدام المستشفيات الكرفانية التي تم تشيدها من قبل الوزارة او الجهات المتبرعة التي تخلو من شروط السلامة المهنية ومستلزمات الدفاع المدني وذلك للحفاظ على ارواح المرضى الراقدين والعاملين في المستشفيات من خطر الحرائق المحتملة.يذكر ان العتبتين الحسينية والعباسية وهيئة الحشد الشعبي ورجال الاعمال قد تبرعوا لبناء مستشفيات خاصة لعلاج المصابين بكورونا بعيدا عن المستشفيات الحكومية ولمواجهة الجائحة بشكل افضل. فيما لم يصدر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة اي تعليق بخصوص الوثيقة المتداولة حاليا سواء تاكيد ما جاء في مضمونها او نفي صحتها.