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الصحة تعلن الموقف الوبائي: انخفاض في الإصابات وارتفاع حالات الشفاء
كورونا في العراق
2021-05-01 | 09:04
6,938 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 5167 حالة إصابة جديدة، مقابل 7295 حالة شفاء، و33 حالة وفاة".
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