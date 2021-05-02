صحة ذي قار تحصي عدد متلقي لقاح كورونا خلال 24 ساعة

وقال مدير شعبة التحصين في قسم الصحة العامة، حازم تركي، في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "هناك إقبالًا من قبل المواطنين والمنتسبين في المؤسسات الصحية على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا حيث سجلت الدائرة تلقيح 1964 مواطناً ومنتسباً من الملاكات الصحية".وأضاف تركي، أن "العدد التراكمي للملقحين منذ انطلاق حملة التطعيم ولغاية الآن بلغ 14931 جرعة، أعطيت للملاكات الصحية وعناصر الأجهزة الأمنية والمواطنين".