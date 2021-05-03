وصول وجبة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا الى العراق

وذكرت الشركة العامة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وجبة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، وصلت العراق ضمن جدول التسليم الاسبوعي المتعاقد عليه مع شركة فايزر"، لافتا إلى وصول وجبات أخرى بشكل أسبوعي".واضافت، أنه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقلها حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في محافظات العراق كافة بما فيها اقليم كردستان".