ماهي الاجراءات التي ستتبع مع الوافدين من الهند لضمان عدم انتشار السلالة المتحورة

المتحدث باسم الخطوط الجوية حسين جليل قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الطائرة المخصصة لاجلاء العراقيين من نوع بوينك 747 والتي تستوعب اكثر من 400 مسافر، خضعت لعملية تعفير وتعقيم قبل الرحلة"، مؤكدا ان "الاجراءات ذاتها ستتبع مع الطائرة عند وصولها ارض مطار بغداد الدولي".واضاف "بالنسبة للوافدين سيتم اجراء الفحص المختبري pcr والتأكد من خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا ثم سيتم حجرهم لمدة 14 يوما في اماكن خصصت لهم من قبل وزارة الصحة العراقية".وذكر جليل ان "وزير النقل تابع شخصيا آلية تعفير وتعقيم الطائرة ووجه بضرورة اجراء فحص لكل الطاقم الموجود على الطائرة عند العودة ولمرحلتين عند الوصول وبعد 3 ايام للتأكد من خلوهم من خطر الاصابة".