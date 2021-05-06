تعليق جديد من الصحة بشأن اعداد الاصابات والسلالة الهندية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، أن انخفاض أعداد الإصابات لايعني احتواء الأزمة والسيطرة على عليها.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الأيام الماضية شهدت انخفضاً نسبياً بالإصابات، هذا لا يعني أنه تمَّ احتواء الأزمة"، مبيناً أن "خطر الجائحة لايزال قائماً ودول جوار العراق والعالم لا تزال تعاني منه أيضاً".

وأضاف أن "ظهور الفيروس المتحِّور الهندي يعدُّ تحدياً جديداً، وهذا تأكيد أن العراق في دائرة الخطر"، مشدداً على "أهمية إلتزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاح المتوفر في البلاد".

وأشار إلى أن " الإقبال على اللقاحات خلال الأسبوع الماضي شهد طفرة كبيرة من قبل المواطنين".