الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت 6233 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 7093 حالة للشفاء، و33 حالة وفاة بالفيروس".