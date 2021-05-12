الياسري يجدد طلبه لايقاف تطبيق حظر التجوال في النجف الاشرف

وذكر بيان عن مكتب المحافظ ورد الى "السومرية نيوز" ان الياسري بين في تصريح صحفي ان تطبيق قرار حظر التجوال هو قرار اتحادي رغم ان الحكومة المحلية قدمت طلبا رسميا لدولة رئيس الوزراء لاستثناء النجف الاشرف من الحظر لعدة اعتبارات في مقدمتها معيشية واقتصادية.واضاف البيان، نجدد اليوم طلبنا للسيد رئيس الوزراء لانهاء تطبيق القرار الذي طبق مساء يوم الاربعاء بناء على توجيهات السيد وزير الداخلية.لافتا الى ان الظروف المعيشية الصعبة والاقتصادية التي يمر بها الشعب العراقي ومنه اهالي النجف يتطلب منا التفكير بشريحة اصحاب الدخل المحدود وتأمين حياة كريمة لآلاف العوائل الفقيرة والمتعففة التي تعتاش على قوتها اليومي.