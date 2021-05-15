النجف تعلن الموقف الوبائي

وقالت الدائرة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تم إجراء 776 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، من بينها ستة إصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف" مبينة أن "الإصابات الجديدة بلغت 110 إصابة، مقابل 214 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس".وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 56129مجموع حالات الشفاء : 50150مجموع الوفيات : 496مجموع الحالات تحت العلاج : 5483مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3912