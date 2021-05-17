تعليق جديد من الصحة بشأن حظر التجوال

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي للوكالة الرسمية، إن "الصحة لم تقدم أي مقترحات جديدة لإعادة العمل بالحظر الشامل بعد إلغائه بقرار من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واعتماد الجزئي فقط".وأضاف، أن "العودة للحظر الشامل يحددها الموقف الوبائي مستقبلا".بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للوكالة الرسمية، أن "القرار الأخير للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية نص على فرض الحظر الجزئي فقط ولتوقيتات محددة ولن يكون هناك حظر شامل ليومين في الأسبوع في الوقت الحاضر".وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قراراً بإلغاء الحظر الشامل واعتماد الجزئي طيلة أيام الأسبوع ومن الساعة التاسعة مساءً وحتى الخامسة فجرا.