الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "سجلت 3314 إصابة جديدة، و 4398 حالة شفاء، و20 وفاة بالفيروس".وأشارت إلى "تلقي 12391 شخصاً للقاح كورونا في يوم".